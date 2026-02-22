Ucraina Ungheria | Domani bloccheremo le nuove sanzioni Ue contro la Russia
L’Ungheria annuncia che bloccherà le nuove sanzioni dell’UE contro la Russia, causando tensioni tra i paesi membri. La decisione deriva dalla volontà di proteggere gli interessi nazionali e di evitare ripercussioni sull’economia locale. La questione diventa un punto critico nel prossimo Consiglio Affari Esteri, dove si discuterà il ventesimo pacchetto di misure restrittive. La posizione ungherese complica il processo di approvazione delle sanzioni e apre un nuovo fronte diplomatico.
“Domani, durante il Consiglio Affari Esteri, l’Ue intende adottare il ventesimo pacchetto di sanzioni” contro la Russia. “L’Ungheria lo bloccherà. Finché l’Ucraina non riprenderà il transito di petrolio verso l’Ungheria e la Slovacchia attraverso l’oleodotto Druzhba, non permetteremo che decisioni importanti per Kiev vadano avanti”, ha annunciato su X il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
