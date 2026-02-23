Stretta dei Carabinieri | denunce fogli di via e droga sequestrata

L'operazione dei Carabinieri di Avellino ha portato a molte denunce, fogli di via e sequestri di droga, a causa di attività illecite nel centro cittadino. Durante i controlli, sono stati individuati e fermati diversi sospetti, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Le forze dell'ordine continuano a monitorare attentamente la situazione, concentrandosi su aree a rischio e comportamenti sospetti. Le operazioni proseguiranno nelle prossime settimane per rafforzare l’azione di contrasto.

In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l'azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L'obiettivo è quello di implementare il monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree più sensibili. In tale contesto, la Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino sta coordinando servizi mirati che, attraverso l'impiego quotidiano di numerose pattuglie, si concentrano principalmente nei Comuni maggiormente interessati dalla criminalità locale. I controlli, tuttora in corso, svolti sia di giorno che di notte, hanno interessato le aree urbane e periferiche del territorio di competenza.

Ariano Irpino, controlli dei Carabinieri: denunce per guida alterata, droga e fogli di viaAriano Irpino, i Carabinieri hanno scoperto comportamenti illeciti durante un’intensa operazione di controllo.

Anagni, scacco all'illegalità con la maxi operazione dei Carabinieri. Droga, fogli di via e sequestriNel fine settimana, i Carabinieri di Anagni hanno condotto una vasta operazione volta a contrastare attività illegali.

