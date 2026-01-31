Cinema il documentario Oculus-Spei di Annalaura di Luggo in anteprima al Filangieri il 5 febbraio

Il cinema napoletano si prepara a una serata speciale il 5 febbraio al Filangieri. In anteprima, verrà proiettato il documentario “Oculus-Spei” di Annalaura di Luggo, dedicato alla città e ai suoi spazi. L’evento rientra nelle celebrazioni del venticinquesimo centenario della fondazione di Napoli, promosse dal Comitato Neapolis 2500, un progetto con il coinvolgimento del Ministero degli Esteri e della Cultura. La proiezione è prevista alle 20 e rappresenta un’occasione per scoprire un’altra prosp

Nell’ambito delle celebrazioni del venticinquesimo centenario della fondazione di Napoli, promosse dal Comitato Nazionale Neapolis 2500 – istituito congiuntamente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero della Cultura – il 5 febbraio, alle ore 20.00, presso il Cinema Filangieri, sarà presentato Oculus-Spei, il documentario cortometraggio dedicato a Papa Francesco, scritto e diretto dall’artista Annalaura di Luggo e realizzato con il patrocinio morale del Giubileo 2025. In occasione della proiezione sarà inoltre illustrato il catalogo, della mostra esposta al Museo del Tesoro di San Gennaro, dove l’installazione multimediale Oculus-Spei sarà visibile fino all’11 febbraio p.🔗 Leggi su Ildenaro.it

