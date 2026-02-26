Chi è l’ex istruttore Usa arrestato per presunti legami con i piloti militari cinesi

Un ex ufficiale dell’US Air Force, noto per aver insegnato su velivoli avanzati, è stato arrestato con l’accusa di avere legami con piloti militari di un’altra nazione. La notizia suscita attenzione sui possibili rischi di sicurezza nazionale e sulle modalità di controllo delle informazioni sensibili all’interno delle forze armate. La vicenda si sviluppa in un clima di grande attenzione mediatica.

L’arresto di Gerald Eddie Brown Jr., ex maggiore dell’US Air Force e già istruttore su piattaforme di quinta generazione, rischia di essere letto come l’ennesimo episodio di spionaggio militare. In realtà, la vicenda evidenzia come la competizione strategica tra Stati Uniti e Cina si giochi sempre meno solo su tecnologie e sempre più sul capitale umano. Secondo quanto reso noto dal Dipartimento di Giustizia americano, Brown – 65 anni, nominativo operativo “Runner”, oltre due decenni di servizio e esperienza su velivoli come F-4, F-15, F-16 e A-10 – è stato arrestato in Indiana con l’accusa di aver fornito addestramento a piloti dell’aeronautica militare cinese senza le necessarie autorizzazioni del Dipartimento di Stato, violando l’Arms Export Control Act. 🔗 Leggi su Formiche.net

