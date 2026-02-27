Nell’ambito della logistica dell’Adda Martesana, sono iniziati i corsi di formazione gratuiti rivolti a chi cerca lavoro. Questi percorsi si inseriscono in un progetto di assunzioni mirate nel settore, con l’obiettivo di favorire l’occupazione locale. A Liscate si è appena concluso il tour del Patto territoriale dedicato alla preselezione dei candidati, aprendo nuove opportunità nel settore.

Più lavoro nella logistica dell’Adda Martesana: al via formazione gratuita e assunzioni mirate. Si è concluso a Liscate il tour del Patto territoriale del settore sul territorio per la preselezione dei candidati. Il primo incontro era stato a Vimodrone, il secondo a Pioltello. L’iniziativa firmata da Città Metropolitana finanziata dalla Regione ha l’obiettivo di far incontrare domanda e offerta. Gli aspiranti addetti parteciperanno a lezioni per rimediare a una lacuna di competenze sempre più forte con la digitalizzazione e la rivoluzione tecnologica che avanza. I corsi previsti sono tre: tecnico delle spedizioni e dei trasporti (200 ore), responsabile di magazzino (60 ore), e operatore di magazzino della logistica e della spedizione (60 ore). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Occupazione nella logistica. Partono i corsi

