Massimo Giletti ha criticato pubblicamente la Rai per la decisione di chiudere il suo programma, Lo Stato delle Cose. La risposta dell’azienda è stata rapida e decisa, dando vita a un confronto acceso tra le parti. La questione riguarda le motivazioni ufficiali e i motivi dietro la sospensione del programma, che ha suscitato commenti e reazioni nel mondo dei media. La disputa si inserisce in una serie di tensioni tra il conduttore e la rete pubblica.

Di nuovo tensione tra Massimo Giletti e la Rai. Il conduttore, nel corso della puntata del programma “Lo Stato delle Cose” in onda il 6 aprile, ha lanciato una nuova frecciatina all’azienda, con chiaro riferimento alla chiusura in anticipo del talk, già decisa a inizio stagione per i tagli imposti dai vertici dell’emittente pubblica. Tuttavia il giornalista piemontese sembra aver mal digerito il fatto che gli sia stato ridotto lo spazio. La Rai, dopo le punzecchiature di Giletti, ha risposto con una nota piccata. Lo Stato delle Cose: tensione tra Massimo Giletti e la Rai “Noi non ci saremo in onda perché, si sa, i programmi che funzionano sapete che fine fanno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Frecciata di Massimo Giletti alla Rai sulla chiusura di "Lo stato delle cose", risposta piccata dell'azienda

Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti: la Rai smentisce la chiusura anticipataLa Rai interviene per chiarire le indiscrezioni sulla chiusura anticipata del talk show di Massimo Giletti su Rai 3.

Massimo Giletti, la Rai smentisce la chiusura de Lo Stato delle CoseIl futuro di Massimo Giletti e della sua trasmissione, Lo Stato delle Cose, restano in bilico.

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