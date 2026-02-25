massimo giletti la rai smentisce la chiusura de lo stato delle cose

Il futuro di Massimo Giletti e della sua trasmissione, Lo Stato delle Cose, restano in bilico. Voci di corridoio, rimbalzate rapidamente tra testate giornalistiche e social, parlavano di una chiusura anticipata del programma prevista per la fine di marzo, scatenando il dibattito sulla tenuta degli ascolti e sui rapporti tra il conduttore e i vertici di Viale Mazzini. Ma la risposta della Rai non si è fatta attendere, arrivando con una smentita categorica che ristabilisce l'ordine dei fatti. La nota ufficiale di Paolo Corsini A scendere in campo per mettere a tacere i rumors è stato Paolo Corsini, Direttore dell’Approfondimento Rai. Con una nota ufficiale dai toni inequivocabili, Corsini ha definito "totalmente falso e privo di ogni fondamento" quanto riportato in merito alla presunta interruzione del talk show. Secondo quanto dichiarato dal Direttore, non esiste alcun "caso Giletti". 🔗 Leggi su Dilei.it

Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti: la Rai smentisce la chiusura anticipataLa Rai ha smentito le voci che annunciavano la chiusura anticipata dello show di Massimo Giletti, dopo che alcune fonti avevano segnalato un possibile stop improvviso.

Rai smentisce la chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose, Corsini: “La data è quella prevista dal piano”Paolo Corsini ha smentito la voce sulla chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose, programma condotto da Massimo Giletti.

Massimo Giletti presenta la nuova stagione de “Lo Stato delle Cose”

Temi più discussi: Massimo Giletti cancellato a sorpresa da Rai 3: la colpa è anche di Fabrizio Corona?; Paolo Corsini (Rai Approfondimento): Regolare conclusione Lo Stato delle Cose; Giletti cancellato dalla Rai, Lo Stato delle Cose chiude a sorpresa: perché e la reazione (gelida) del conduttore; Chiude Lo stato delle cose, il commento di Massimo Giletti: Viva il merito.

Giletti cancellato dalla Rai, Lo Stato delle Cose chiude a sorpresa: perché e la reazione (gelida) del conduttoreLa tv di Stato ha deciso di sospendere il programma del prime time del lunedì di Rai 3 nonostante i buoni ascolti per esaurimento del budget: tutti i dettagli ... libero.it

Massimo Giletti cancellato a sorpresa da Rai 3: la colpa è anche di Fabrizio Corona?Il talk del lunedì su Rai 3 rischia lo stop prima della fine. La spiegazione ufficiale parla di costi, ma tra voci e retroscena emerge il peso di una puntata che avrebbe scatenato forti reazioni. movieplayer.it

Nel corso della trasmissione "Lo Stato delle Cose" di Massimo Giletti, la proprietaria del locale viene identificata nelle immagini insieme ai camerieri, negli attimi dell'innesco x.com

Nel corso della trasmissione "Lo Stato delle Cose" di Massimo Giletti, la proprietaria del locale viene identificata nelle immagini insieme ai camerieri, negli attimi dell'innesco - facebook.com facebook