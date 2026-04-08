Fratoianni | Trump non è folle ma ha progetto preciso di distruggere diritto internazionale – Il video

In piazza Montecitorio, il rappresentante di un partito di sinistra ha commentato le azioni dell’ex presidente degli Stati Uniti, affermando che non si tratta di una follia, ma di un piano mirato a minare il diritto internazionale. La sua dichiarazione è stata registrata in un video e diffusa dall’agenzia di stampa. La manifestazione si è svolta il 8 aprile 2026 a Roma.

(Agenzia Vista) Roma, 8 aprile 2026 La dichiarazione di Nicola Fratoianni di Avs in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Gioacchino Amico, chi è il nuovo pentito di mafia intercettato con esponenti di FdI e perché si era iscritto al partito di Giorgia Meloni «Claudia Conte? L’ho assunta io in Rai», parla l’ex direttore di Radio1 e compagno di scuola di Piantedosi: «La sua storia? Perché è molto strana» Lady Viminale Claudia Conte e il ristorante di famiglia di cui è azionista a due passi dal Papa. Ecco chi si è seduto lì e come l’ha sfruttato per le sue pr . 🔗 Leggi su Open.online

Trump uso il ridicolo per distruggere democrazia e stato di dirittoDonald Trump e l'uso del ridicolo come strumento per distruggere il meccanismo che fa funzionare lo stato democratico e lo stato di diritto.

“In Iran violato il diritto internazionale”. Ma Meloni non cita mai TrumpGiorgia Meloni in Parlamento sulla crisi in Iran e sul prossimo Consiglio europeo si guarda bene dal citare l’amico alleato Donald Trump.

Fratoianni: Trump non è folle ma ha progetto preciso di distruggere diritto internazionale

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Fratoianni: Appoggio Conte sulle armi, ma niente in comune con Trump sull’UcrainaHo sempre sostenuto che l’escalation militare non avrebbe risolto il conflitto. La posizione del Pd? Mi occuperei piuttosto del dibattito in corso in Europa sull’aumento delle spese militari ... ilfoglio.it

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