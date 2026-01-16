trump uso il ridicolo per distruggere democrazia e stato di diritto

L'uso del ridicolo come strumento politico può minare i principi fondamentali della democrazia e dello stato di diritto. Questa strategia, meno evidente ma altrettanto potente, viene spesso impiegata per delegittimare avversari e istituzioni. Comprendere queste dinamiche è essenziale per analizzare il contesto politico attuale e le sue implicazioni sul sistema democratico.

Donald Trump e l'uso del ridicolo come strumento per distruggere il meccanismo che fa funzionare lo stato democratico e lo stato di diritto. Ne mina la sacralità e il sistema di regole e valori che tiene insieme una comunità complessa. Lui si tuffa nel ridicolo, ne fa la propria cifra, e, soprattutto, lo rende contagioso, lo estende a tutto ciò che tocca. E, muovendosi dentro alle istituzioni e dal posto di comando del paese più forte del mondo, contagia di ridicolo il cuore del potere democratico e tutte le diramazioni rappresentative, onorifiche, tutte le forme della socialità. È successo in modo evidente con la consegna della medaglia Nobel da Maria Corina Machado a Trump durante l'incontro tra i due alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

