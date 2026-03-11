Giorgia Meloni è intervenuta in Parlamento per parlare della crisi in Iran e del prossimo Consiglio europeo, ma ha evitato di fare riferimenti a Donald Trump, l’ex presidente statunitense. La premier si è concentrata sui temi internazionali senza menzionare alcun dettaglio riguardante l’ex presidente in relazione alla situazione iraniana. La sua dichiarazione si è focalizzata esclusivamente sui fatti e sulle questioni attuali.

Giorgia Meloni in Parlamento sulla crisi in Iran e sul prossimo Consiglio europeo si guarda bene dal citare l’amico alleato Donald Trump. Cita Benjamin Netanyahu ma solo per informarci che si sono sentiti e che noi saremmo contro una escalation. Dice che in un contesto di crisi attuale del sistema internazionale, nel quale le minacce diventano sempre più spaventose e si moltiplicano gli interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale, dobbiamo collocare anche l’intervento americano e israeliano contro il regime iraniano; un intervento a cui l’Italia non prende parte e non intende prendere parte. Ma nessuna condanna dell’offensiva Usa e Israele. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “In Iran violato il diritto internazionale”. Ma Meloni non cita mai Trump

