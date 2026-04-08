Franco Mandreoli e Luciana Cevenini sono sposati da settant’anni. La loro vita condivisa si è svolta principalmente nella gestione di una macelleria situata in Porta Lame. I due si sono conosciuti da giovani e hanno deciso di affrontare insieme tutte le tappe della vita, mantenendo il loro legame nel tempo. La loro storia rappresenta un esempio di lunga durata di un’unione di coppia.

Settant’anni di matrimonio. Un traguardo raro, un’intera vita trascorsa mano nella mano, fin dal giorno in cui Franco Mandreoli e Luciana Cevenini (nella foto) si incontrarono da giovanissimi, senza mai più lasciarsi. Sono passati sette decenni da quel lontano 8 aprile 1956, una data che suggellò la loro unione e che continua ancora oggi a rappresentare il simbolo di un cammino d’amore lungo e profondo. I coniugi, rispettivamente 90 e 88 anni, vivono a Casalecchio di Reno da oltre mezzo secolo: nel corso della loro vita hanno cresciuto tre figli, vedendo poi la famiglia allargarsi con sette nipoti e due pronipoti, rimanendo sempre il cuore pulsante di un nucleo profondamente unito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Franco e Luciana sposi da 70 anni. Una vita di lavoro insieme alla macelleria di Porta Lame

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