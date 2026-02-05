Dl sicurezza approvato da CdM | fermo preventivo di 12 ore stretta su vendita coltelli fino a 3 anni di carcere per chi porta lame oltre 8cm

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il nuovo decreto sicurezza, che introduce un fermo preventivo fino a 12 ore e nuove restrizioni sulla vendita di coltelli. Ora è vietato vendere lame ai minori, e chi viene trovato con coltelli oltre gli 8 centimetri rischia fino a tre anni di carcere. Le misure riguardano anche pene più severe per rapine e manifestazioni. Il governo ha deciso di stringere le norme per cercare di contenere i problemi di sicurezza nelle strade.

Fermo preventivo fino a 12 ore, divieto di vendita di coltelli ai minori, nuove pene per rapine e manifestazioni: ecco cosa prevede il decreto sicurezza approvato dal governo Il decreto legge sicurezza è stato approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, che porta molte modifiche più stringenti.

