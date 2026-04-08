In un piccolo comune francese, l’amministrazione e le famiglie hanno deciso di inserire cinque mucche tra gli iscritti all’asilo come forma di protesta simbolica. La decisione si inserisce in un contesto in cui il paese si trova a dover affrontare preoccupazioni legate alla sostenibilità e alla gestione dei servizi sociali. La protesta ha attirato l’attenzione locale, suscitando reazioni di sorpresa e curiosità tra i residenti.

Per difendere la scuola, un villaggio francese di Moosch ha scelto la via dell'ironia. La comunità locale di poco più di 1500 abitanti ha deciso di reagire al rischio di chiusura di una sezione dell'asilo con un gesto tanto creativo quanto provocatorio: iscrivere ufficialmente cinque mucche tra gli alunni. Le protagoniste dell'iniziativa, Arlette, Abondance, Amsel, Amandine e Abeille, sono state collocate in un'area allestita proprio davanti alla scuola. Non si è trattato solo di una messa in scena: i loro nomi sono stati inseriti in un modulo di iscrizione regolarmente consegnato all'istituto. Gli animali appartengono a un allevatore della zona, che ricopre anche un ruolo nell'amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Francia, l'asilo è a rischio: il paese risponde con ironia e inserisce cinque mucche tra gli iscritti

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