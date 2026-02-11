Cinque secondi | causa e ironia social un nobile toscano contesta il film di Virzì e il regista risponde a distanza

Firenze, 11 febbraio 2026 – La polemica sul film “Cinque secondi” di Paolo Virzì si accende tra un nobile toscano che contesta il film e il regista che risponde a distanza, sui social. La discussione si trasforma in una vera e propria disputa legale, con accuse e commenti velenosi. La vicenda tiene banco, tra ironia social e tensioni pubbliche.

Firenze, 11 febbraio 2026 – Una vicenda giudiziaria e una risposta social al vetriolo: il film “Cinque secondi” di Paolo Virzì è al centro di una disputa legale e di un singolare botta e risposta online. Un nobile toscano ha contestato l’utilizzo del nome di un suo parente nel film, mentre il regista ha risposto con ironia sui social media. Il caso ha avuto inizio con la causa intentata da un erede di una casata nobiliare toscana, il signor Guelfi Camaiani, contro Paolo Virzì, la casa di produzione e la società di distribuzione del film. L’erede contestava la presunta violazione del buon nome della sua famiglia, sostenendo che nel film fosse stato utilizzato il nome di una sua zia, Matilde Guelfi Camaiani, senza alcun accordo preventivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un caso legale scuote il mondo del cinema italiano.

Questa mattina a Firenze il tribunale ha deciso di fermare la proiezione del film

