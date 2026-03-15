Una giornata sulla neve si è conclusa in tragedia nel tardo pomeriggio di sabato 14 marzo lungo la strada provinciale 153 nel comune di Varzo, quando un'auto ha sfondato un muro causando la morte di una persona. L'incidente ha coinvolto un veicolo che, per motivi ancora da chiarire, è finito fuori strada, provocando danni e una situazione di emergenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.

Una giornata sulla neve è finita in tragedia nel tardo pomeriggio di sabato 14 marzo lungo la strada provinciale 153, nel comune di Varzo. La vittima è Francesco Roncoroni, un trentenne originario di Como, che viaggiava insieme a un gruppo di amici a bordo di un Suv finito fuori controllo e sfondato il guardrail, impattando contro un’abitazione. L’incidente è avvenuto intorno alle 16:45 in località Gebbo, mentre sulla zona imperversava una intensa nevicata. Il gruppo, composto da giovani tra i 25 e i 30 anni, stava rientrando dalle piste di sci di San Domenico quando, all’altezza di una curva, il conducente ha perso il controllo del mezzo a causa delle difficili condizioni meteorologiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’auto sfonda il muro, incidente spaventoso: Francesco è morto così, terribile

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