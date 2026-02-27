Un tram di linea 9 è deragliato a Milano lungo viale Vittorio Veneto. Nell’incidente è morto un uomo di 60 anni e altre 39 persone sono rimaste ferite. Il 60enne è rimasto incastrato sotto il veicolo e si sta indagando per omicidio colposo. Dopo il deragliamento, si è sentito un forte boato, seguito dal vuoto sotto i piedi dei presenti.

Un boato, poi il vuoto sotto i piedi. «Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra insieme agli altri passeggeri». Milano, cuore pulsante del pomeriggio, si è fermata poco dopo le 16. Il tram 9, partito da piazza della Repubblica e diretto verso Porta Venezia, è deragliato in viale Vittorio Veneto, finendo contro un edificio e travolgendo alcune persone. Il bilancio provvisorio è drammatico: un morto e oltre venti feriti. La vittima non era a bordo. Si tratta di un uomo italiano di 60 anni, rimasto incastrato sotto il convoglio. Decine i feriti: 32 codici verdi, 6 gialli, 2 rossi. Alcuni in condizioni gravi. Il procuratore di Milano Marcello Viola si sta recando sul luogo dove è deragliato il Tram, in zona porta Venezia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Tram 9 deragliato a Milano: un morto e 39 feriti in viale Vittorio Veneto, 'Un boato terribile'

Milano, tram deraglia in viale Vittorio Veneto: un morto e oltre 20 feritiUn tram della linea 9 è deragliato nel pomeriggio di oggi a Milano, causando una vittima e almeno venti feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi.

Tram deraglia a Milano e travolge alcuni passantiUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si lavora per estrarre le persone incastrate sotto il mezzo.

Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: passanti incastrati sotto il mezzoPaura a Milano nel tardo pomeriggio: il tram della linea 9 deraglia in pieno centro e si schianta contro un edificio, investendo i passanti. C'è chi racconta: «Ho visto la morte in faccia».

