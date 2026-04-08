Durante un’intervista, Francesca Fagnani ha dichiarato che con il collega Mentana non lavorano insieme perché rischierebbero di litigare. Ha poi rivelato quali sono le due figure più influenti nel panorama politico, definendole “le due belve”. La giornalista ha anche spiegato che di solito è lei a riuscire a far parlare gli ospiti anche su aspetti molto personali.

Lei è una grande tifosa romanista, mentre Mentana è un interista doc quindi, per quieto vivere non guardano mai le partite insieme, soprattutto quella di domenica scorsa: Inter-Roma, terminata 5 a 2 per i nerazzurri? “Non abbiamo visto insieme la partita, come sempre, non succede mai perché c’è sempre un commento sopra che infastidisce l’altro. Sono andata via io da casa e sono tornato ad un’ora in cui speravo dormisse. Solo che quando sono tornata, con un filo di voce, lui mi ha chiesto ‘hai visto com’è finita.?’” insomma stavolta è andata male a Fagnani. Ma parlando di politica, alla conduttrice di “Belve” è stato chiesto chi sia la più ‘belva’ al governo: “In politica, diciamo, secondo me ci sono due belve che giocano all’attacco più degli altri: Giorgia Meloni e Matteo Renzi”. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Francesca Fagnani: “L’unica cosa che io e Mentana non facciamo insieme sennò litighiamo”. Poi rivela le due belve della politica

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