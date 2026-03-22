Belve tornerà in onda ad aprile su Rai 2 con la conduttrice Francesca Fagnani. La nuova stagione del programma prevede diverse interviste, tra cui quella di un'ex gieffina. La trasmissione, tra le più attese del palinsesto primaverile, si prepara a riprendere la sua collocazione televisiva. Nessun dettaglio è stato ancora annunciato sui contenuti specifici delle puntate.

Belve è tra i programmi più attesi del palinsesto primaverile delle rete Rai. La nuova edizione è in partenza ad aprile sui teleschermi di Rai 2. Per questo motivo, in rete stanno circolando i nomi degli ospiti delle nuove puntate del programma, condotto da Francesca Fagnani. In queste ore, il portale L'Espresso ha rivelato che un'ex gieffina siederà davanti alla conduttrice per rispondere a fuoco di domande nello studio di Belve. Si tratta di Zeudi Di Palma, che ha preso parte all'edizione del Grande fratello andata in onda nel 2024. In quella circostanza, l'ex Miss Italia intraprese un'amicizia speciale con Helena Prestes che fece discutere tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Belve torna con Francesca Fagnani: un’ex gieffina tra le intervistate

Articoli correlati

Torna Belve, Francesca Fagnani ospita una star internazionale amatissima in Italia: ecco chi èNuove puntate in arrivo per Belve: tra le protagoniste delle prime interviste di Francesca Fagnani ci sarà anche un’icona dello spettacolo...

Belve Crime, novità per Francesca Fagnani dopo le polemiche e il rinvioDopo settimane di voci, polemiche e attese, arrivano finalmente novità concrete su Belve Crime, lo spin-off del celebre programma condotto da...

Che belve sono Trump e Netanyahu secondo Francesca Fagnani | Circo Massimo

Una selezione di notizie su Francesca Fagnani

Temi più discussi: Belve: quando torna in tv, i Nip e i primi ospiti. Tutte le novità del programma di Francesca Fagnani; 'Belve', la nuova stagione promette sorprese: ospiti, puntate e novità; Belve, quando torna il programma di Francesca Fagnani. Tutto sulla nuova stagione: i possibili ospiti e le puntate; Belve Anticipazioni nuova stagione: colpaccio di Francesca Fagnani.

Torna Belve, Francesca Fagnani ospita una star internazionale amatissima in Italia: ecco chi èBelve torna su Rai Due con nuove interviste: tra le prime ospiti di Francesca Fagnani spunta un'icona della musica e dello spettacolo. donnapop.it

Ritorna Belve Crime: Raffaele Sollecito sarà ospite del format di Francesca FagnaniQuesta primavera torna su Rai2 Belve Crime, il format ideato da Francesca Fagnani e dedicato ai casi di cronaca che hanno segnato l'opinione pubblica ... fanpage.it

Questa primavera torna su Rai2 Belve Crime, il format ideato da Francesca Fagnani e dedicato ai casi di cronaca che hanno segnato l’opinione pubblica. Tutte le novità. facebook

Ripartono le registrazioni del programma di Francesca Fagnani: si riaccende il caso Meredith, tra memoria, verità giudiziaria e racconto mediatico x.com