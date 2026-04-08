Un avvocato canadese, a capo di un'organizzazione non governativa, ha diffuso notizie riguardanti un matrimonio in cui i coniugi si presentano come vittime di un sistema, sostenendo di soffrire di problemi di salute come ulcere allo stomaco e mal di testa cronici. La vicenda coinvolge una donna e il suo marito, e le dichiarazioni sono state rese pubbliche recentemente.

Guai per il marito di Francesca Albanese? Così sembrerebbe e a dare la notizia è il noto avvocato canadese a capo della ONG “Un Watch”, Hillel Neuer. Secondo lui, infatti, il marito di Albanese, Massimiliano Calì “ha presentato una denuncia al tribunale statunitense: ‘Il 12 agosto, UN Watch ha fatto pressioni sulla Banca Mondiale affinché interrompessi il mio rapporto di lavoro. Il 22 ottobre, la dirigenza della Banca Mondiale mi ha informato che la mia posizione di economista per la Siria era sospesa e che sarei stato obbligato a lasciare l'incarico’”. Denuncia in cui si legge che “Francesca ora soffre di ulcere allo stomaco, mal di testa cronico e dolori addominali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Francesca Albanese e marito si spacciano per vittime di un sistema: "Soffriamo di ulcere allo stomaco e di mal di testa cronici"

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