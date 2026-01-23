L’eliminazione di Jasmine al terzo turno è stata influenzata da un’indigestione, che le ha compromesso l’inizio della partita. Nonostante una buona ripresa, l’americana ha ceduto nel finale, permettendo a Jovic di conquistare la vittoria. Un episodio che evidenzia come fattori fisici possano incidere sui risultati sportivi, anche in competizioni di alto livello.

Iva Jovic e il pranzo sono risultati particolarmente indigesti a Jasmine Paolini che lascia il tabellone di singolare all’Australian Open e resta in corsa per il doppio femminile con Sara Errani. Contro la forte statunitense, che ha compiuto 18 anni a dicembre, l’azzurra era avanti 2-0 nei precedenti ma, oltre che dalla rivale, è stata messa a dura prova anche da un problema di digestione. Dopo i primi game del primo set si era subito capito che qualcosa non andava. L’azzurra era molto meno reattiva del solito e, sotto 4-1, ha chiesto l’intervento del medico: "È da quando ho pranzato che mi sento il cibo qui – ha detto l’azzurra -, quindi non riesco a muovermi”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Ho il pranzo sullo stomaco, non riesco a muovermi": Paolini si arrende a Jovic e al mal di pancia

