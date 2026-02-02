Nella notte, le forze dell’ordine si sono presentate allo Spin Time, uno degli immobili occupati a Roma, per mettere in atto uno sgombero. La prefettura lo considera prioritario, ma gli attivisti e alcune associazioni resistono, definendolo un punto di riferimento per chi vuole difendere gli spazi sociali. La tensione resta alta mentre le operazioni si avvicinano.

È fra gli immobili occupati di Roma che la prefettura considera da sgomberare in via prioritaria, ma per certa sinistra e certe associazioni lo Spin Time continua a essere punto di riferimento e palcoscenico privilegiato. L’ultimo esempio è l’iniziativa promossa da Amnesty international con Francesca Albanese, che sarà nel palazzo all’Esquilino domani sera per parlare «del genocidio in corso in Palestina», come annunciato dai suoi social, sui quali nella stessa giornata compare anche un appuntamento in Parlamento. FdI: «La sinistra usa i centri sociali per sponsorizzare eventi politici». «Ormai è evidente a tutti come una parte della sinistra utilizzi i centri sociali occupati per sponsorizzare eventi politici», hanato il deputato e presidente della federazione romana di FdI, Marco Perissa, e la senatrice di FdI, Ester Mieli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Francesca Albanese allo Spin Time: l’accoppiata rossa di cui Roma non sente il bisogno

Approfondimenti su Spin Time

Gli attivisti di Spin Time a Roma hanno avviato una mobilitazione permanente per opporsi allo sgombero dell’edificio di via Santa Croce in Gerusalemme, occupato da oltre dodici anni.

L’occupazione di Spin Time a Roma è sotto minaccia di sgombero.

Ultime notizie su Spin Time

