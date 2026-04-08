Frana in Molise | tratto di A14 chiuso auto bloccate PERCORSI ALTERNATIVI Linea ferroviaria Pescara-Bari interrotta ELENCO TRENI COINVOLTI OGGI Decaro | il blocco rischia di isolare la Puglia

Da noinotizie.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una frana ha causato la chiusura di un tratto dell'autostrada A14 nel Molise, con auto rimaste bloccate e percorsi alternativi attivati. La linea ferroviaria tra Pescara e Bari è stata interrotta, coinvolgendo diversi treni in transito oggi. Il sindaco ha dichiarato che il blocco dell’autostrada potrebbe isolare la regione pugliese. Autostrade ha comunicato che sulla A14 Bologna-Taranto si sono rese necessarie alcune misure di sicurezza.

Di seguito la comunicazione di Autostrade (0,03): Sulla A14 Bologna-Taranto, si è resa necessaria la chiusura dei tratti, tra Poggio Imperiale e Vasto sud verso Bologna e tra Vasto sud e Termoli verso Bari, per una verifica tecnica, a seguito dell’attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso di Petacciato. A partire da Val di Sangro in direzione Bari è stato istituito il divieto di transito ai mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate. Si ricorda che la SS16 Adriatica nel tratto interessato non risulta percorribile, pertanto si consiglia: Alle auto in direzione Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto sud, percorrere la SS650 Trignina, seguire le indicazioni per IserniaCampobasso e successivamente per Termoli, con rientro in A14 a Termoli. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - Frana in Molise: tratto di A14 chiuso, auto bloccate PERCORSI ALTERNATIVI. Linea ferroviaria Pescara-Bari interrotta ELENCO TRENI COINVOLTI OGGI Decaro: il blocco rischia di isolare la Puglia

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