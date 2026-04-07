Una frana in Molise ha provocato la chiusura dell’autostrada A14 Bologna-Taranto e della linea ferroviaria Pescara-Bari. L’incidente ha coinvolto diversi treni, i cui dettagli sono stati aggiornati dall’azienda di gestione delle infrastrutture alle ore 20,36. L’evento ha creato disagi al traffico e ai servizi ferroviari nella zona, con un intervento in corso per la gestione della situazione.

Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade (ore 20,36): Sulla A14 Bologna-Taranto, si è resa necessaria la chiusura dei tratti, tra Poggio Imperiale e Vasto sud verso Bologna e tra Vasto sud e Termoli verso Bari, per una verifica tecnica, a seguito dell'attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso Petacciato. All'uscita obbligatoria di Vasto sud, segnaliamo 4 km di coda a partire da Vasto nord. Inoltre, si registrano 6 km di coda nel tratto compreso tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione Pescara. Si ricorda che la SS16 Adriatica nel tratto interessato non risulta... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Frana in Molise: autostrada A14 e linea ferroviaria Pescara-Bari bloccate ELENCO TRENI COINVOLTI Aggiornamento

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Frana a Petacciato tra Vasto e Termoli, chiusa l'autostrada A14 e la linea ferroviaria in Molise: il videoIl 7 aprile una frana storica si è riattivata a Petacciato, nel Basso Molise, causando disagi alla circolazione stradale e ferroviaria.

Temi più discussi: Allerta rossa per maltempo in Abruzzo, Molise e Puglia: allagamenti, frane e scuole chiuse in diversi Comuni; Si risveglia frana storica in Molise, chiusa A14 e linea ferroviaria; Maltempo Molise, crolla ponte su Statale 16 al confine con Abruzzo; Il maltempo divide l’Italia lungo la dorsale Adriatica.

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Ultim’ora- Autostrada A14 temporaneamente chiusa in via precauzionale, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, e linea ferroviaria Bari-Pescara interrotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia a causa del risveglio di una frana sto - facebook.com facebook