Una frana di grandi dimensioni si è verificata nel Molise, coinvolgendo un fronte di quattro chilometri e causando la chiusura di un tratto dell’autostrada A14. Il blocco ha provocato l’isolamento di alcune zone e il blocco della linea ferroviaria Pescara-Bari, con diversi treni coinvolti. Il fenomeno, attribuito alle recenti condizioni meteorologiche, ha reso necessari percorsi alternativi e si prevede che la risoluzione dei danni richiederà diversi mesi.

La frana di Petacciato è la più grande d'Europa. Fronte di quattro chilometri. Si è riattivata a causa del maltempo di giorni scorsi e da ieri mattina la situazione è difficilissima. Nel paese del Molise meridionale sono state evacuate circa cinquanta persone dalle loro case. Sarà ora complicato e di non breve durata, potrebbero volerci mesi, riorganizzare la viabilità sull'autostrada A14 (ieri fino a tredici chilometri di coda) e per la linea ferroviaria, a sua volta danneggiata con valutazione che viene compiuta in queste ore dai geologi. Il traffico viene sostanzialmente deviato, in prospettiva, sulla fascia tirrenica e il capo... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Frana in Molise: tratto di A14 chiuso, auto bloccate PERCORSI ALTERNATIVI. Linea ferroviaria Pescara-Bari interrotta ELENCO TRENI COINVOLTI OGGI Ci vorranno mesi per risolvere la situazione. Decaro: il blocco rischia di isolare la Puglia

Frana in Molise: tratto di A14 chiuso, auto bloccate PERCORSI ALTERNATIVI. Linea ferroviaria Pescara-Bari interrotta ELENCO TRENI COINVOLTI OGGI Decaro: il blocco rischia di isolare la PugliaDi seguito la comunicazione di Autostrade (0,03): Sulla A14 Bologna-Taranto, si è resa necessaria la chiusura dei tratti, tra Poggio Imperiale e...

Frana in Molise: tratto di A14 chiuso, auto bloccate PERCORSI ALTERNATIVI. Linea ferroviaria Pescara-Bari interrotta ELENCO TRENI COINVOLTI OGGI AggiornamentoDi seguito la comunicazione di Autostrade (0,03): Sulla A14 Bologna-Taranto, si è resa necessaria la chiusura dei tratti, tra Poggio Imperiale e...

Temi più discussi: Frana in Molise: chiusi autostrada A14 e un tratto di ferrovia sulla costa adriatica; Chiusa A14 e linea ferroviaria Bari-Pescara: si risveglia la frana storica di Petacciato, controlli in corso. Molise isolato: in tilt il corridoio Adriatico; Frana Molise, Ciciliano: Mesi per ripristino A14 e ferrovia. Chigi: verifiche in corso; Dopo le abbondanti piogge, ritorna la frana del Petacciato, in Molise: chiuse la linea ferroviaria e la A14 tra Termoli e Vasto.

Frana in Molise: tratto di A14 chiuso, auto bloccate PERCORSI ALTERNATIVI. Linea ferroviaria Pescara-Bari interrotta ELENCO TRENI COINVOLTI OGGI Aggiornamento• FR 8807 Milano Centrale (11:35) – Taranto (19:46): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Roma e Caserta. Il treno non ferma a Cesena, Rimini, Pesaro, Ancona, ... noinotizie.it

Frana a Petacciato, chiusi A14 e linea Bari-Pescara: traffico in tilt tra Molise e AbruzzoLa situazione è peggiorata dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il litorale molisano e che ha causato anche il crollo del ponte sul Trigno sulla statale 87. Secondo quanto emerso, sarebbero state ... giornaledipuglia.com

Ultim’ora- Autostrada A14 temporaneamente chiusa in via precauzionale, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, e linea ferroviaria Bari-Pescara interrotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia a causa del risveglio di una frana sto - facebook.com facebook

Linea Adriatica interrotta per una frana: stop ai treni, disagi e ritardi sulla Pescara-Bari x.com