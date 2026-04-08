Una frana ha interessato una zona lungo l’autostrada A14 nel Molise, causando la chiusura del tratto e lo spostamento dei mezzi pesanti su percorsi alternativi. La strada rimane ancora interdetta al traffico, e le autorità hanno disposto deviazioni per i veicoli di grande tonnellaggio. La situazione è monitorata costantemente, mentre lavori di verifica e messa in sicurezza sono in corso per valutare la stabilità dell’area.

L’asse viario del versante adriatico è attualmente paralizzato da una minaccia silenziosa che arriva dal sottosuolo molisano. Dalla mezzanotte di oggi, lungo l’autostrada A14, è scattato il divieto assoluto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate nel tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto sud, in direzione Bari. Il provvedimento, come confermato da una nota ufficiale di Autostrade per l’Italia, è stato adottato in via precauzionale in stretto accordo con le autorità. Questa restrizione si somma alle chiusure totali già attive tra Vasto sud e Termoli (verso Bari) e tra Poggio Imperiale e Vasto sud (verso Pescara). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Frana in Molise, tratto A14 ancora chiuso: deviati tutti i mezzi pesanti

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Frana in Molise, tratto A14 ancora chiuso, deviati i mezzi pesantiE' in vigore dalla mezzanotte sull'autostrada A14, tra Val di Sangro e Vasto sud in direzione Bari, il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate. (ANSA) ... ansa.it

L'ondata di maltempo che ha colpito il Molise riattiva la storica frana di Petacciato con un fronte lungo 4 km. Interrotto il traffico sulla A14 e la linea ferroviaria. Chiuse le scuole a Campobasso. - facebook.com facebook

Frana in Molise, tratto della A14 ancora chiuso, deviati i mezzi pesanti. Tra Val di Sangro e Vasto Sud, per le lunghe percorrenze consigliate A1 e A16 #ANSA x.com