Frana in Molise l' odissea dei viaggiatori sulla linea adriatica | Dodici ore per rientrare a Bari

Una frana nel Molise ha causato notevoli disagi sulla linea ferroviaria adriatica, con ripercussioni sui collegamenti tra le città del sud e il capoluogo regionale. I viaggiatori che devono tornare a casa si trovano di fronte a ritardi prolungati, con alcuni che hanno impiegato fino a dodici ore per completare il tragitto. La situazione ha reso i percorsi ferroviari particolarmente complessi e difficili da gestire.

Ritardi cronici e viaggi interminabili per il rientro a casa. È questo il programma che si sta già presentando agli occhi dei baresi che utilizzano la linea ferroviaria adriatica: a causa dei danni legati alla frana del Petacciato, in Molise, i percorsi sui binari sono divenuti ‘a ostacoli’. Ne. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Frana in Molise, circolazione ferroviaria sospesa sulla linea AdriaticaTreni soppressi tra Termoli e Montenero di Bisaccia in via precauzionale per le opportune verifiche a seguito di un movimento franoso Trenitalia...

Frana in Molise, treni bloccati sulla linea adriatica: si rischia l’isolamento a ridosso dell’estateCircolazione ferroviaria sospesa a tempo indeterminato all’altezza di Petacciato.

Temi più discussi: Frana in Molise, stop auto e treni e scuole chiuse: cosa succede ora; Si risveglia una frana in Molise, chiuse A14 e linea ferroviaria; Si risveglia frana storica in Molise, chiuse A14 e linea ferroviaria; Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia.

Frana in Molise, l’Italia è spaccata in due: autostrada A14, ferrovia e statale bloccate. Cosa sta succedendo e quanto dureràFrana a Petacciato in Molise: A14 chiusa, ferrovia adriatica sospesa, statale 16 interrotta. Italia divisa in due, Protezione Civile: settimane o mesi per il ripristino ... lifestyleblog.it

Il punto sull’A14 dopo la frana di Petacciato, i tratti chiusi e la viabilità alternativa. Il Molise divide in due l’ItaliaBinari deformati dal movimento franoso, stop alla circolazione ferroviaria. Sospese le lezioni in tutte le scuole, 60 sfollati. Ciciliano: Situazione complessa, ci vorranno mesi per ripristinare la v ... quotidiano.net

Il riattivarsi della frana di Petacciato ha provocato una deformazione dei binari di circa dieci centimetri lungo la linea ferroviaria adriatica. I sensori installati nell'area hanno rilevato il movimento del terreno e hanno fatto scattare immediatamente l'allarme. Co - facebook.com facebook

Frana, consiglio comunale straordinario a Silvi x.com