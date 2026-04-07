Frana in Molise treni bloccati sulla linea adriatica | si rischia l’isolamento a ridosso dell’estate

Una frana nel Molise ha interrotto la circolazione ferroviaria sulla linea adriatica, causando il blocco di alcuni treni e il rischio di isolamento per le zone coinvolte. La situazione ha reso difficile raggiungere o lasciare la provincia di Lecce e altri territori vicini con il trasporto ferroviario, provocando disagi per i pendolari e le persone in viaggio. La circolazione ferroviaria è temporaneamente sospesa fino a ulteriori verifiche e interventi di ripristino.

Circolazione ferroviaria sospesa a tempo indeterminato all’altezza di Petacciato. Disagi pesanti per i viaggiatori, con convogli deviati via Caserta e tempi di percorrenza dilatati. Decaro chiede l’apertura di un tavolo nazionale d’emergenza LECCE – Raggiungere o lasciare la provincia di Lecce (e non solo, ovviamente) in treno si è trasformato improvvisamente in un’odissea. Un vasto movimento franoso registratosi nella giornata di oggi, in località Petacciato, nella provincia di Campobasso, ha letteralmente spezzato in due la linea ferroviaria Adriatica, la principale arteria vitale che connette il Salento e l’intera Puglia al Nord Italia. La circolazione lungo la dorsale Pescara-Foggia è stata completamente sospesa, bloccando di fatto il transito tra le stazioni di Vasto San Salvo e Termoli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Frana in Molise, circolazione ferroviaria sospesa sulla linea AdriaticaTreni soppressi tra Termoli e Montenero di Bisaccia in via precauzionale per le opportune verifiche a seguito di un movimento franoso Trenitalia...

Incendio a ridosso dei binari, disagi sulla linea adriatica: ritardi e cancellazioni nei treni da e per BariPesanti disagi si registrano oggi sulla linea ferroviaria adriatica, con ripercussioni anche sui treni in arrivo e in partenza da Bari, interessati...

Temi più discussi: Frana in Molise, su ferrovia adriatica binari deformati di 10 centimetri; Frana in Molise, treni bloccati a Termoli, folla in stazione; Il maltempo divide l’Italia lungo la dorsale Adriatica; Ripresi i treni ad Ancona, restano ritardi e cancellazioni. Dopo le frane, riaperta la strada per Pozza nel Piceno: il maltempo colpisce le Marche.

Frana di Petacciato, chiusa l’A14: Mesi per ripristinare la viabilità in Molise. Treni fermi, chiuse le scuole a CampobassoCode fino a 13 km sull’autostrada Adriatica, distribuite bottiglie d’acqua. Ciciliano: Valutiamo il passaggio dei camion via mare. Interrotta anche la ferrovia: sospesa l’Alta velocità, passeggeri f ... quotidiano.net

Frana in Molise, treni bloccati a Termoli e folla in stazioneEnormi disagi per i passeggeri diretti al nord Italia lungo la dorsale ferroviaria adriatica. Il crollo del ponte sul fiume Trigno per il maltempo della scorsa settimana e il contemporaneo risveglio d ... ansa.it

Si risveglia una frana "storica" in Molise, chiuse la A14 e la linea ferroviaria. VIDEO #ANSA x.com

Una delle frane più grandi d'Europa, quella che sovrasta il litorale molisano a Petacciato, si risveglia dopo 11 anni e manda in tilt la costa adriatica. Fabio Ciciliano della Protezione Civile fa il punto #ilcentro #protezionecivile #molise #frana #A14 #ferrovia - facebook.com facebook