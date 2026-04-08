Nella regione del Molise si sta seguendo l’evolversi di una grande frana che interessa la zona di Petacciato. Il governo ha convocato una riunione presieduta dalla premier, durante la quale sono stati avviati controlli tecnici per valutare la situazione. La frana, tra le più vaste dell’intero continente europeo, prosegue a creare disagi alla comunità locale, che si trova ad affrontare le conseguenze di questa emergenza.

La riattivazione della storica frana di Petacciato in Molise, una delle più grandi ed estese dell’intero continente europeo, sta continuando a creare parecchi disagi, e non solo alla popolazione locale, che chiaramente paga il prezzo più alto. L’interruzione delle principali vie di comunicazione, di rilevanza tale da far parlare letteralmente di Italia spaccata a metà, ha messo in allerta non solo gli Enti locali ma anche il governo centrale, tanto che nelle scorse ore Giorgia Meloni ha presieduto una riunione straordinaria in videoconferenza con l’obiettivo di monitorare con grande attenzione la situazione in essere e di programmare interventi risolutivi il prima possibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Frana in Molise, l’intervento del governo: in corso le verifiche tecniche, la riunione presieduta da Giorgia Meloni

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