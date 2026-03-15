Frana Arenzano via Aurelia nuovamente chiusa | riaprirà dopo verifiche tecniche

La via Aurelia ad Arenzano, nella zona Pizzo, è stata nuovamente chiusa al traffico. La chiusura è stata decisa due ore prima dell’allerta meteo arancione di sabato sera e ancora oggi la strada rimane interdetta al transito. Le autorità stanno effettuando verifiche tecniche prima di decidere la riapertura. La strada non è accessibile da diverse ore.

Non c'è pace per la zona in cui, lo scorso 25 gennaio, si è verificata una frana che ha tenuto l'arteria chiusa per più di un mese, tagliando di fatto il ponente in due Aggiornamento ore 9,40: le verifiche tecniche si sono concluse con esito positivo e la Aurelia è dunque stata riaperta. Non c'è pace per la via Aurelia ad Arenzano: la strada in zona Pizzo è stata chiusa due ore prima dello scattare dell'allerta meteo arancione, sabato sera, ed è attualmente ancora chiusa. La riapertura da parte di Anas è subordinata infatti ad alcune rilevazioni sul posto, anche con l'aiuto di droni. L'analisi si concentrerà sulla zona in cui è caduta una grande frana lo scorso 25 gennaio, smottamento che ha bloccato la strada per più di un mese. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Frana Arenzano, via Aurelia chiusa almeno fino al 6 febbraioRimarrà chiusa almeno fino al 6 febbraio la via Aurelia ad Arenzano, nella zona in cui domenica scorsa è caduta una frana sulla carreggiata. Imponente frana travolge l’Aurelia ad Arenzano: strada chiusa, nessun ferito – VideoResta chiuso il traffico sulla statale Aurelia vicino alla galleria Pizzo nel territorio comunale di Arenzano (Genova) a causa dell’imponente frana... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Frana Arenzano Temi più discussi: Allerta meteo: la via Aurelia ad Arenzano chiude precauzionalmente in anticipo; Frana a Ceranesi, strada chiusa; VIDEO – Con i Pirati dei Caruggi si ride sulla frana di Arenzano e… sui problemi di rientro; Sanremo Women 2026, partenza da Genova e percorso confermato. Frana Arenzano, via Aurelia nuovamente chiusa: riaprirà dopo verifiche tecnicheNon c'è pace per la zona in cui, lo scorso 25 gennaio, si è verificata una frana che ha tenuto l'arteria chiusa per più di un mese, tagliando di fatto il ponente in due ... genovatoday.it Arenzano, l’Aurelia riapre a oltre un mese dalla franaGenova – L’Aurelia riapre completamente al traffico dopo oltre un mese di chiusura forzata. Intorno alle 18 di oggi è prevista la ripresa della circolazione a doppio senso nel tratto tra Arenzano e Vo ... ilsecoloxix.it Riaperta l’Aurelia dopo la frana tra Vesima e Arenzano, promessa mantenuta! È stata riaperta a doppio senso di marcia la strada Aurelia dopo la frana avvenuta a Gennaio che ha interrotto la viabilità tra Vesima Arenzano e viceversa. Adesso tutti i mezzi p facebook