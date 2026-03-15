Frana Arenzano via Aurelia nuovamente chiusa e poi riaperta dopo verifiche tecniche

La strada principale di Arenzano, via Aurelia, è stata temporaneamente chiusa a causa di una frana, ma è stata riaperta dopo aver completato le verifiche tecniche. Le operazioni di controllo sono durate diverse ore e si sono concluse con esito positivo, consentendo di ripristinare la circolazione. La chiusura e la riapertura sono avvenute questa mattina, dopo le verifiche di sicurezza.

Non c'è pace per la zona in cui, lo scorso 25 gennaio, si è verificata una frana che ha tenuto l'arteria chiusa per più di un mese, tagliando di fatto il ponente in due Aggiornamento ore 9,40: le verifiche tecniche si sono concluse con esito positivo e la Aurelia è dunque stata riaperta. Non c'è pace per la via Aurelia ad Arenzano: la strada in zona Pizzo è stata chiusa due ore prima dello scattare dell'allerta meteo arancione, sabato sera, ed è attualmente ancora chiusa. La riapertura da parte di Anas è subordinata infatti ad alcune rilevazioni sul posto, anche con l'aiuto di droni. L'analisi si concentrerà sulla zona in cui è caduta una grande frana lo scorso 25 gennaio, smottamento che ha bloccato la strada per più di un mese. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Frana Arenzano, via Aurelia nuovamente chiusa: riaprirà dopo verifiche tecnicheNon c'è pace per la zona in cui, lo scorso 25 gennaio, si è verificata una frana che ha tenuto l'arteria chiusa per più di un mese, tagliando di... Arenzano, Aurelia riaperta dopo la frana: ma ci sono delle limitazioniÈ stata riaperta poco prima delle 18 ieri, mercoledì 4 marzo, la via Aurelia ad Arenzano, arteria che collega Genova al ponente, interrotta dallo... Aggiornamenti e notizie su Frana Arenzano Temi più discussi: Allerta meteo: la via Aurelia ad Arenzano chiude precauzionalmente in anticipo; Frana a Ceranesi, strada chiusa; VIDEO – Con i Pirati dei Caruggi si ride sulla frana di Arenzano e… sui problemi di rientro; Allerta arancione, alberi caduti e smottamenti in Liguria. Famiglie semi isolate a Dolceacqua e Andora. Frana Arenzano, via Aurelia nuovamente chiusa: riaprirà dopo verifiche tecnicheNon c'è pace per la zona in cui, lo scorso 25 gennaio, si è verificata una frana che ha tenuto l'arteria chiusa per più di un mese, tagliando di fatto il ponente in due ... genovatoday.it Arenzano, l’Aurelia riapre a oltre un mese dalla franaGenova – L’Aurelia riapre completamente al traffico dopo oltre un mese di chiusura forzata. Intorno alle 18 di oggi è prevista la ripresa della circolazione a doppio senso nel tratto tra Arenzano e Vo ... ilsecoloxix.it Riaperta l’Aurelia dopo la frana tra Vesima e Arenzano, promessa mantenuta! È stata riaperta a doppio senso di marcia la strada Aurelia dopo la frana avvenuta a Gennaio che ha interrotto la viabilità tra Vesima Arenzano e viceversa. Adesso tutti i mezzi p facebook