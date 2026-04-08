Una frana si è verificata in Molise, causando l’interruzione dell’Autostrada A14, della Statale 16 e della linea ferroviaria adriatica. La premier ha mantenuto un contatto continuo con ministri e rappresentanti locali per seguire gli sviluppi. Nel frattempo, i treni in transito sono stati fermati e i binari risultano deformati, creando disagi per i pendolari e le attività di emergenza sul territorio.

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue costantemente la difficile situazione creata dalla Frana in Molise che ha interrotto l’Autostrada A14, la Statale 16 e la linea ferroviaria adriatica. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi spiegando che la premier da martedì sera ha contattato telefonicamente il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti. Frana in Molise, Meloni costantemente informata. Oggi ha invece tenuto una riunione in videoconferenza a cui hanno partecipato i ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e della Difesa, Guido Crosetto; il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Frana in Molise, la premier in contatto con Salvini, Crosetto e Ciciliano. Treni fermi, binari deformati

Binari deformati, treni fermi, chiusa l'autostrada: la frana più grande d'Europa spacca l'Italia in due. Chiesta l'emergenza nazionaleCircolazione ferroviaria sospesa, un tratto della A14 chiuso e stop alle lezioni.

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Frana in Molise, Decaro: 'La Puglia isolata, si strutturano i piani di emergenza'. Disagi per i treniIn A14 sospeso il divieto di transito a mezzi pesanti tra Val di Sangro e Vasto Sud. Rimangono chiusi i tratti interessati dal fronte franoso (ANSA) ... ansa.it

La frana di #Petacciato, in Molise, da ieri mattina è tornata a muoversi, creando gravi ripercussioni sulla viabilità. Atteso per un sopralluogo nel primo pomeriggio il capo della Protezione Civile. #Tg1 Elena Biggioggero - facebook.com facebook

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