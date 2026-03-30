Frana nel Teramano il drone in volo sopra Silvi | edifici sventrati e case in bilico – Video

Una frana ha interessato il territorio di Silvi, provocando il crollo di alcuni edifici e mettendo in pericolo le abitazioni circostanti. Un drone è stato utilizzato per sorvolare la zona e riprendere la situazione, mostrando edifici sventrati e strutture in bilico. La zona interessata si trova nella provincia di Teramo e l’evento ha causato danni significativi alle costruzioni presenti.

Un grande movimento franoso sta provocando il crollo di diversi edifici a Silvi, in provincia di Teramo. La frana avanza e nelle ultime ore ci sono stati crolli di abitazioni. Altre case rischiano di collassare da un momento all’altro. Ecco le immagini realizzate con il drone. I b&b hanno svuotato il mercato degli affitti? A Roma i numeri raccontano un quadro più complesso Come spiegare che il 20% delle sarde e dei sardi rinunci a curarsi? La rabbia popolare aumenterà Arrestato 17enne che progettava una strage neonazista come a Columbine: trovate istruzioni per fabbricare ordigni e armi chimiche Travolto da una valanga, italiano muore in Austria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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