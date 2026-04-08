Frana in Molise Decaro | Rischio isolamento per la Puglia Ferrovia e autostrada restano bloccate
Una frana si è verificata nel Molise, causando il blocco della ferrovia e dell’autostrada nella zona. Il sindaco ha dichiarato che il crollo del tratto di terra rappresenta un ulteriore problema per le comunità pugliesi, che rischiano di essere isolate. La frana si è verificata nel territorio di Petacciato e ha provocato disagi ai trasporti nella regione. Il traffico sulla rete stradale e ferroviaria è ancora fermo.
“Il crollo della frana del Petacciato" in Molise "è l’ennesima cattiva notizia in un momento di grande apprensione per le comunità pugliesi. Il blocco della viabilità adriatica su ferro e su gomma rischia di isolare la Puglia". A lanciare l'allarme è il presidente della Regione, Antonio Decaro. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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