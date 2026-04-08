Frana in Molise Decaro | Rischio isolamento per la Puglia Ferrovia e autostrada restano bloccate

Una frana si è verificata nel Molise, causando il blocco della ferrovia e dell’autostrada nella zona. Il sindaco ha dichiarato che il crollo del tratto di terra rappresenta un ulteriore problema per le comunità pugliesi, che rischiano di essere isolate. La frana si è verificata nel territorio di Petacciato e ha provocato disagi ai trasporti nella regione. Il traffico sulla rete stradale e ferroviaria è ancora fermo.