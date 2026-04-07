Frana di Petacciato fronte lungo 4 km paralizza la viabilità | blocco rischia di isolare la Puglia

Una frana lunga circa quattro chilometri si è risvegliata nel basso Molise, bloccando le principali vie di collegamento e creando disagi alla circolazione. La situazione ha portato a un blocco della viabilità che potrebbe isolare la regione Puglia. Il presidente della Regione Puglia ha commentato la questione, evidenziando le ripercussioni sulla mobilità locale. Le autorità stanno monitorando l’evolversi della frana e valutano interventi di emergenza.

La frana, con un fronte lungo oltre 4 km, ha interrotto l'autostrada A14, da Montenero di Bisaccia a Termoli in entrambe le direzioni, e la linea ferroviaria Adriatica tra Vasto e Termoli “Il crollo della frana del Petacciato è l’ennesima cattiva notizia in un momento di grande apprensione per le comunità pugliesi. Il blocco della viabilità adriatica su ferro e su gomma rischia di isolare la Puglia. Siamo a ridosso della stagione turistica ed è inutile dire quanto con il rincaro dei carburanti il trasporto ferroviario sia fondamentale per le esigenze quotidiane dei cittadini e per lo sviluppo del territorio". La zona era stata interessata, nei giorni scorsi, da significativi eventi meteo avversi, con apporti al suolo superiori a 200 mm, evidenziando un quadro di marcata persistenza e intensità. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it La frana di San Macario rischia di isolare il paeseLucca, 14 febbraio 2026 – Allarme per una frana che si è sviluppata ieri in via di San Macario in Monte e che rischia di isolare l’intero paese. Frana di Petacciato, caos in A14: “Mesi per ripristinare la viabilità in Molise”. Treni fermi, passeggeri bloccati ore a Vasto e PescaraRoma, 7 aprile 2026 – Ci vorranno “settimane se non mesi” per ripristinare i segmenti dell’A14 e della ferrovia adriatica interessati dalla frana di... Temi più discussi: Frana di Petacciato tra le più grandi d'Europa, attiva da oltre un secolo; Salentini e pugliesi bloccati per la frana in Molise, la testimonianza del meteorologo De Vitis. Ciciliano: tempi molto lunghi per il ripristino infrastrutturale; Dalle grotte di Barbagia al lusso di Dubai, cambia la vita dei criminali alla macchia; Molise, notte di paura: uomo salvato dalla piena ed evacuazioni, scatta l'allerta rossa (VIDEO). Frana in Molise, fronte di oltre 4 chilometri travolge l’Adriatica: stop a A14 e ferroviaUna frana di vaste dimensioni si è riattivata nel territorio comunale di Petacciato, in provincia di Campobasso, causando pesanti disagi ... immediato.net Frana di Petacciato, viabilità al collasso: scuole chiuse domani in tutta la provincia di CampobassoCAMPOBASSO - L’emergenza idrogeologica che nei giorni scorsi ha interessato il territorio provinciale registra un nuovo, pesante capitolo. molisenetwork.net Frana di Petacciato: domani scuole chiuse - facebook.com facebook In #Molise si è risvegliata una frana storica, quella di Petacciato, che ha provocato la chiusura della A14 e della linea ferroviaria. “Ci vorranno settimane o mesi per il ripristino della circolazione”, dice la Protezione civile. #Tg1 Felicita Pistilli x.com