Giorgia Meloni ha visitato Niscemi e ha annunciato l’arrivo di 150 milioni di euro per intervenire sulla frana che ha danneggiato diverse case e strade del paese. La premier ha spiegato che i fondi arriveranno subito, ma ha anche avvertito che accelerare i tempi non sarebbe una mossa saggia. Nel frattempo, il Comune ha deciso di affidare a Ciciliano il ruolo di commissario straordinario per gestire l’emergenza.

Niscemi, 16 febbraio 2026 – La premier Giorgia Meloni ha annunciato a Niscemi l'arrivo di fondi per 150 milioni per il comune sconvolto dalla frana. “Niscemi è il comune più monitorato d'Europa. Stiamo prevedendo fondi tra ordinari e immediati su tre direttrici: la demolizione degli edifici, la messa in sicurezza e l'acquisto di nuovi immobili”, ha detto. Niscemi, recuperata la croce caduta dopo la frana La premier ha annunciato anche la nomina per Niscemi di un commissario straordinario, il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, parlando del decreto legge in arrivo "mercoledì”. Sarà dunque il Cdm di dopodomani ad approvare il decreto per il maltempo che ha colpito Niscemi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni a Niscemi: “Subito 150 milioni per la frana. Forzare i tempi? Sarei pazza”. Ciciliano sarà commissario straordinario

Giorgia Meloni ha visitato Niscemi dopo la frana provocata dal ciclone Harry e ha annunciato che il governo ha messo a disposizione 150 milioni di euro per il Comune.

Giorgia Meloni visita la Sicilia per verificare i danni causati dal ciclone Harry, che ha provocato gravi allagamenti e crolli nelle zone di Niscemi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.