Frana di Petacciato fronte di 4 chilometri in movimento De Caro | Rischio isolamento della Puglia Il piano delle Ferrovie

Una frana a Petacciato ha coinvolto un fronte di circa quattro chilometri, portando alla chiusura di alcune strade e linee ferroviarie. Le Ferrovie hanno predisposto un piano di intervento, mentre le autorità temono il possibile isolamento della regione. Nelle zone vicine, sono state chiuse alcune sezioni della Statale 16 e dell'autostrada A14. Inoltre, le scuole nella provincia di Campobasso sono state temporaneamente chiuse a causa delle condizioni di criticità.

Scuole chiuse in provincia di Campobasso, rischio isolamento della Puglia, Statale 16 chiusa, Autostrada A 14 chiusa in alcuni tratti e linea ferroviaria Adriatica chiusa per chilometri. Sono le conseguenze della frana di Petacciato che si è riattivata a partire dalle 9.30 di martedì 7 aprile con ogni probabilità a causa delle piogge abbondanti e costanti dei giorni scorsi sul Molise e altre Regioni. Quello che impressiona è che la frana – nota da 110 anni e che si era riattivata l’ultima volta nel 2015 – presenti un fronte lungo oltre quattro chilometri. Informazione diffusa dalla Protezione Civile al termine della riunione del Comitato Operativo, convocato d’urgenza nel pomeriggio di ieri per fare il punto sull’emergenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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