A poco a poco, il fronte in Ucraina si muove. I combattimenti continuano lungo tutta la linea, che si allunga per circa 1200 chilometri. Mentre si tengono colloqui a Abu Dhabi, e il numero due dell’intelligence russa viene ferito a Mosca, le notizie di campo mostrano che le truppe avanzano o si spostano lentamente. La situazione resta tesa e fluida, con nessuna grande svolta in vista.

A margine dei colloqui trilaterali di Abu Dhabi, e nel giorno in cui il numero due del Gru, il servizio di intelligence militare russo, è stato ferito gravemente da colpi di arma da fuoco a Mosca, le notizie che ci arrivano dal campo di battaglia ucraino indicano che praticamente tutta la linea del fronte è in lento movimento. Syrskyi: tutto il fronte è attivo. Il comandante in capo delle forze armate ucraine, generale Oleksandr Syrskyi, durante un briefing con i media ha affermato che “il nemico continua le operazioni offensive lungo l'intera lunghezza della linea di contatto con intensità variabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 1200 chilometri di fronte in movimento: come cambia la guerra in Ucraina

Approfondimenti su Ucraina Guerra

In Ucraina, i droni militari sono diventati protagonisti di un nuovo fronte di guerra.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Alessandro Orsini spiega le cause della guerra in Ucraina. Episodio 3

Ultime notizie su Ucraina Guerra

Argomenti discussi: Omoda 7 SHS-P, com’è fatto, come va e quanto costa il suv cinese super ibrido; Ecco cosa è successo a Niscemi e cosa ha causato la frana; Frana di Niscemi, un fronte di 4 chilometri e ‘salti’ di 55 metri. L’impegno di Meloni: Non andrà come nel 1997; Chilometri di voragine, paura e l’acqua che alimenta la frana. L’esperto fiorentino a Niscemi: Ecco come stiamo intervenendo.

E questa non è una storia qualunque. Andrea vive in Ucraina, a pochi chilometri da Kiev. Quando la guerra è arrivata, lui è rimasto. È rimasto con oltre 400 cani e animali salvati, creature già ferite dalla vita, che senza di lui non avrebbero avuto scampo. Ha de facebook