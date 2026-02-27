Terni divieto di fermata per i veicoli e transito per i mezzi pesanti | Migliorare fluidità e sicurezza della circolazione

A Terni è stata emanata un’ordinanza che vieta la sosta e il transito dei mezzi pesanti in via dell’Industria. La misura, firmata dal dirigente del settore territoriale, Federico Nannurelli, mira a migliorare la fluidità del traffico e la sicurezza stradale nella zona. La disposizione è entrata in vigore immediatamente e riguarda specificamente le ore diurne.

Una ordinanza municipale è stata adottata per via dell’Industria, dal dirigente governo del territorio Federico Nannurelli. Provvedimenti legati alla disciplina della circolazione vigenti, in considerazione della particolarità dell’assetto della viabilità e delle mutate esigenze. A tal proposito. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

