Fra Nazareno benedice le colazioni pasquali

Nel territorio di Gualdo Tadino si sono svolte le tradizioni pasquali, tra cui la processione del Venerdì Santo e le liturgie religiose. Durante la giornata, si sono svolte anche le rappresentazioni sacre e i riti tradizionali, accompagnati dalla benedizione delle colazioni pasquali da parte di un sacerdote locale. La comunità ha partecipato con attenzione agli eventi e alle celebrazioni previste per questa ricorrenza.

GUALDO TADINO – Tradizioni pasquali rispettate nel territorio gualdese: la sempre suggestiva processione del venerdì santo e la sacra rappresentazione, le liturgie, i riti. E la bella usanza della benedizione dei cibi per la colazione pasquale in famiglia. Uno dei luoghi più frequentati è stato il santuario della Madonna del Divino Amore: folte presenze per le liturgie e le confessioni; per l’intera giornata del sabato santo, diverse centinaia di fedeli hanno portato i profumati cestini con uova sode, torte ai formaggi e dolci, salumi, vino per la benedizione, ponendoli davanti all’altare. Così, in diversi orari, dalla mattina alla sera. E... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fra Nazareno benedice le colazioni pasquali Nei musei fra visite e colazioni ad arteTornano le visite guidate gratuite in Palazzo Comunale questo fine settimana: tra dipinti, decorazioni e aneddoti, i visitatori potranno ripercorrere... Leggi anche: Sacrestana benedice le uova. Fedeli colti di sorpresa Fra Nazareno benedice le colazioni pasqualiGUALDO TADINO – Tradizioni pasquali rispettate nel territorio gualdese: la sempre suggestiva processione del venerdì santo e la sacra rappresentazione, le liturgie, i riti. E la bella usanza della ... lanazione.it Fra’ Nazareno da Pula, terminata la ricognizione dei restiLa ricognizione dei resti di Fra’ Nazareno da Pula (vero nome Giovanni Zucca, frate cappuccino) si è conclusa questa mattina a Pula. Presenti l'Arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, la Commissione ... unionesarda.it