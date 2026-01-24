Nei musei fra visite e colazioni ad arte

Nel fine settimana, il Palazzo Comunale di Prato ospita visite guidate gratuite dedicate alla storia e all’arte della città. Durante l’itinerario, i partecipanti potranno esplorare dipinti, decorazioni e scoprire curiosità sui personaggi che hanno plasmato l’identità pratese. Un’occasione per approfondire la conoscenza del patrimonio locale in un ambiente ricco di storia e cultura, tra visite e momenti di convivialità.

Tornano le visite guidate gratuite in Palazzo Comunale questo fine settimana: tra dipinti, decorazioni e aneddoti, i visitatori potranno ripercorrere la storia di Prato, incontrando i volti e le vicende dei personaggi che hanno contribuito a costruirne l’identità. Le visite di oggi alle 16 e alle 17.30 sono pensate anche per i bambini, quelle di domani saranno alle 10 e alle 10.30. Prenotazione obbligatoria: [email protected]. Domani a Palazzo Pretorio alle 10.30 torna la Colazione ad arte, accompagnata da un concerto in collaborazione con la Scuola Verdi e la Camerata Strumentale, con un’esibizione della classe di violino guidata dal professor Daniele Iannaccone, uno dei primi violini della Camerata (foto), costo 10 euro, prenotazione obbligatoria 0574 1837859 o museo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nei musei fra visite e colazioni ad arte Visite guidate, appuntamenti e aperture straordinarie: Natale nei musei civici di BresciaDurante il periodo natalizio, i Musei Civici di Brescia rimangono aperti, offrendo visite guidate, appuntamenti e aperture straordinarie. Leggi anche: Laboratori nei musei, tra arte e musica Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. El Templo Del Sol - a stunning nude campsite with not-so-stunning management 𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 visite guidate e attività ludiche ai Musei Civici di Padova I prossimi appuntamenti: Sabato 𝟐𝟒 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 Museo Eremitani, piazza Eremitani 8 - Padova 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟏:𝟎𝟎 in pinacoteca una visita guidata per 𝐚𝐝𝐮𝐥𝐭𝐢 dedicata alla Croce di Gi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.