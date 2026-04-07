Nel quartiere di Santo Stefano, la benedizione delle uova si svolge principalmente grazie all’intervento della sacrestana, poiché ci sono pochi sacerdoti disponibili. Le parrocchie sono molte e le uova da benedire sono tante, così che i fedeli si trovano spesso colti di sorpresa dall’assenza di un sacerdote. La sacrestana si occupa di benedire le uova in assenza di un sacerdote ufficiale.

Pochi preti, tante parrocchie e soprattutto tante uova da benedire. E allora accade che la benedizione delle uova, nel quartiere di Santo Stefano, la faccia la sacrestana. A raccontare il fatto è un parrocchiano, rimasto sbalordito: "Sul giornalino dell’Unità pastorale, c’era scritto che era prevista alle 14.30 di ieri la benedizione delle uova alla parrocchia di Santo Stefano. Io e la mia famiglia, come tante altre e molte con tanti bambini al seguito, ci siamo presentati alle 14.20 con le nostra uova sode da benedire, già sgusciate, molti anche con la fogliolina di ulivo, ma quando siamo arrivati il parroco se ne era già andato. Aveva lasciato l’acqua benedetta alla povera sagrestana con il compito assegnatole di benedire le uova di tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sacrestana benedice le uova. Fedeli colti di sorpresa

Leone XIV benedice i fedeli dal balcone di San Pietro e rientra in basilica dopo l'Urbi et Orbi(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2026 A San Pietro oltre 50 mila fedeli per l'Urbi et Orbi.

Leone XIV benedice i fedeli dal balcone di San Pietro e rientra in basilica dopo l'Urbi et Orbi – Il video(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2026 A San Pietro oltre 50 mila fedeli per l'Urbi et Orbi.