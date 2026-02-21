Capannori per l’ambiente Agevolazioni alle aziende che installano fotovoltaico
A Capannori, molte imprese hanno deciso di investire nel fotovoltaico, spinti dalla voglia di ridurre i costi energetici. La causa principale è la disponibilità di agevolazioni dedicate a chi installa impianti sopra un megawatt, principalmente per l’autoconsumo. Questi interventi permettono alle aziende di abbattere le spese di energia e di contribuire alla tutela ambientale. Nei prossimi mesi, diverse aziende installeranno nuovi pannelli sui tetti dei loro stabilimenti.
Agevolazioni per le aziende locali che realizzano impianto fotovoltaici superiore ad un megawatt, destinati principalmente all’autoconsumo. Dovranno versare al Comune l’1% sul valore della produzione attesa, contro il 3% previsto per tutti gli altri soggetti. Dopo aver approvato alcune linee di indirizzo per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1MW, in particolare quelli a terra, con l’obiettivo di tutelare il territorio, l’amministrazione Del Chiaro ha deciso di agevolare le aziende locali che realizzano impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1MW destinati all’autoconsumo.🔗 Leggi su Lanazione.it
Lusso, ambiente e carburanti: i conti in tasca alle aziende che guidano l'economia di MascaluciaA Mascalucia, il settore del lusso, dell’ambiente e dei carburanti sta vivendo un momento di trasformazione.
Il fotovoltaico coniuga ambiente e inclusioneQuattro nuovi impianti fotovoltaici sono stati installati nel cuore della città, contribuendo a generare 130 kW di energia pulita.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’aria malata della Piana: Capannori e Lucca maglia nera in Toscana; Sostenibilità, il Comune di Capannori dona 800 borracce agli studenti; Il Comune di Capannori aderisce a ‘M’illumino di meno’; Capannori per l’ambiente. Agevolazioni alle aziende che installano fotovoltaico.
L’aria malata della Piana: Capannori e Lucca maglia nera in ToscanaDal rapporto di Legambiente emerge come la Lucchesia abbia i dati peggiori della Regione, preoccupano in particolare quelli della centralina di Capannori ... msn.com
Sostenibilità e ambiente. Nelle scuole di Capannori ritorna acqua buonaRinnovata la collaborazione tra Comune e Acque per il progetto che incentiva le buone pratiche nelle scuole. Anche quest’anno oltre 4mila alunne e alunni delle scuole nel comune di Capannori potranno ... lanazione.it
Comune di Capannori: A CAPANNORI LA RACCOLTA DEL TESSILE RAGGIUNGE QUASI 1,5 CHILOGRAMMI L’ANNO PER ABITANTE.UN DATO CHE SPINGE RETIAMBIENTE A INVESTIRE SU UN IMPIANTO DEDICATO AL RICICLO DEI MATERIALI TESS - facebook.com facebook