Capannori per l’ambiente Agevolazioni alle aziende che installano fotovoltaico

A Capannori, molte imprese hanno deciso di investire nel fotovoltaico, spinti dalla voglia di ridurre i costi energetici. La causa principale è la disponibilità di agevolazioni dedicate a chi installa impianti sopra un megawatt, principalmente per l’autoconsumo. Questi interventi permettono alle aziende di abbattere le spese di energia e di contribuire alla tutela ambientale. Nei prossimi mesi, diverse aziende installeranno nuovi pannelli sui tetti dei loro stabilimenti.

Agevolazioni per le aziende locali che realizzano impianto fotovoltaici superiore ad un megawatt, destinati principalmente all'autoconsumo. Dovranno versare al Comune l'1% sul valore della produzione attesa, contro il 3% previsto per tutti gli altri soggetti. Dopo aver approvato alcune linee di indirizzo per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1MW, in particolare quelli a terra, con l'obiettivo di tutelare il territorio, l'amministrazione Del Chiaro ha deciso di agevolare le aziende locali che realizzano impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1MW destinati all'autoconsumo.