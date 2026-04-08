Fortitudo Bologna Juvi Cremona 73-62 | ultima al PalaDozza con lode

La Fortitudo Bologna ha concluso la stagione regolare con una vittoria contro Juvi Cremona, con il punteggio di 73-62. La partita si è giocata al PalaDozza e ha rappresentato l'ultimo incontro dei biancoblù davanti al proprio pubblico in questa fase del campionato. La squadra ha chiuso con questa vittoria, che non ha influito sulla classifica finale.

Bologna, 8 aprile 2026 – Ultima tappa bolognese di regular season per la Fortitudo di coach Attilio Caja, che piega Cremona 73-62 nella sedicesima giornata di ritorno (17-1 il record al PalaDozza) e accantona il capitombolo di Cividale preparandosi al meglio agli ultimi due appuntamenti prima dei playoff. Ora arrivano Brindisi (domenica) e Forlì (26 aprile). La cronaca. Subito a trazione offensiva la Fortitudo, che con Sarto e Anumba pigia sull’acceleratore, prima che gli ingressi al vetro di Del Cadia e Allen fissino il 6-4 al 5’. Sorokas forza la mano alla ricerca del bersaglio e dopo quattro errori consecutivi indovina il canestro dell’11-4 che coach Bechi tenta di arginare col timeout. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo Bologna Juvi Cremona 73-62: ultima al PalaDozza con lode Basket serie A2: alle 20,30 al PalaDozza c’è Cremona. Ingaggiato a tempo di record l’esterno cresciuto nelle giovanili biancoblù. Fortitudo, contro la Juvi debutta MastellariLa Fortitudo si regala Martino Mastellari e sfida alle 20,30 la Juvi Cremona per riprendere la corsa. Al PalaDozza la sfida d’alta quota: Unicusano Avellino contro la capolista Fortitudo BolognaSi resta in Emilia Romagna per la giornata numero trentatrè del campionato di Serie A2 OldWildWest. Temi più discussi: A Cividale la Fortitudo crolla nel finale (70-48) e saluta di fatto l'affare primo posto; Basket serie A2: alle 20,30 al PalaDozza c’è Cremona. Ingaggiato a tempo di record l’esterno cresciuto nelle giovanili biancoblù. Fortitudo, contro la Juvi debutta Mastellari; Juvi a Bologna con l'obiettivo play in. Bechi: Il PalaDozza è inviolabile, ma ci proviamo; Serie A2 Old Wild West 2025/26 - L'anteprima della 35^ giornata. Fortitudo Bologna Juvi Cremona 73-62: ultima al PalaDozza con lodeNella sedicesima giornata di ritorno, i ragazzi di Caja accantonano il capitombolo di Cividale, preparandosi al meglio agli ultimi due appuntamenti prima dei playoff ... ilrestodelcarlino.it Fortitudo, ultimo ballo al PalaDozza: con la Juvi Cremona una sfida che vale la stagioneUltimo appuntamento casalingo della stagione regolare per la Fortitudo, che domani sera alle 20.30 ritrova il PalaDozza per una partita che pesa come un macigno. L’avversaria è la ... pianetabasket.com Seconda sconfitta consecutiva per l'Unicusano Avellino Basket che cade al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna: 71-62 il risultato finale. Irpini in campo sabato 4 aprile alle ore 20:00 al PalaDelMauro contro la JuVi Cremona. - facebook.com facebook