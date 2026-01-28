Capri diventa Area marina protetta | via libera all’unanimità dal Senato

Il Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge che crea ufficialmente l’Area Marina Protetta di Capri. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e prevede misure per tutelare il mare e la biodiversità dell’isola. Ora si aspetta solo la firma definitiva per avviare le prime attività di tutela e conservazione.

Il Senato ha approvato all'unanimità un disegno di legge che istituisce l'Area Marina Protetta (Amp) dell'Isola di Capri. Il testo va ora alla Camera. Il ddl prevede che il Ministero dell'ambiente entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, provveda all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area. Inoltre sono destinati 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per gli interventi necessari all'Istituzione dell'Area marina protetti, nonché 400.000 a decorrere dall'anno 2025 per la gestione ordinaria. Quella dell'Isola di Capri è la settima area marina protetta della Campania.

