Sta per nascere l' Area Marina Protetta dell’isola di Capri

Questa mattina il Senato ha dato il via libera all’unanimità al disegno di legge che permette di creare ufficialmente l’Area Marina Protetta dell’isola di Capri. Ora tocca al ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin, avviare i lavori per definire i dettagli. È un passo importante per tutelare le acque e la natura dell’isola, che da tempo aspettano questa protezione.

Nella seduta di stamattina, il Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge che consentirà di avviare l’istruttoria tecnica per la sua creazione L’Area Marina Protetta dell’isola di Capri è a un passo dall’istituzione ufficiale. Nella seduta di stamattina, il Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge che consentirà al ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin, di avviare l’istruttoria tecnica per la sua creazione. Si avvia così alla fase conclusiva un iter partito il 23 dicembre 2019, che porterà la Campania a dotarsi della sua settima area marina protetta. Sophia Loren, il messaggio per Napoli affidato al figlio Carlo Ponti jr, in scena all'Augusteo col tenore Pasquale Esposito🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge che crea ufficialmente l’Area Marina Protetta di Capri.

Il 9 gennaio si è insediata ufficialmente la nuova Commissione di Riserva dell’Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate, presso la sede dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

