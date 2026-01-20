Formazioni ufficiali Inter Arsenal le scelte di Chivu e Arteta per il match di Champions League

Le formazioni ufficiali di Inter e Arsenal sono state annunciate da Chivu e Arteta in vista del match di Champions League. Ecco le scelte dei due allenatori, che definiranno le strategie per questa importante sfida europea. Restate aggiornati con le ultime notizie sui nerazzurri e i dettagli sulla formazione di entrambe le squadre.

Inter News 24 Formazioni ufficiali Inter Arsenal, le scelte di Chivu e Arteta in vista del match di Champions League Segui le ultimissime sui nerazzurri. Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter Arsenal. Queste le scelte di Cristian Chivu e Mikel Arteta per il match delle 21:00 che si giocherà allo Stadio San Siro e valido per la settima giornata della prima fase della Champions League 202526. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Eze, Zubimendi, Merino; Saka, Gabriel Jesus, Trossard.

