Stasera serve una grande impresa alla Juventus per superare i playoff di Champions

La Juventus ha perso una partita fondamentale a causa di errori difensivi e mancanza di incisività in attacco. La sconfitta di questa sera mette a rischio la qualificazione ai playoff di Champions, stimolando la squadra a una reazione immediata. I giocatori devono trovare nuove energie e concentrazione per tentare il recupero. La prossima sfida sarà decisiva per il futuro della stagione e richiede un impegno totale.

La Juventus stasera a Torino contro il Galatasaray riparte dalla sconfitta per 5-2 subita a Istanbul una settimana fa. Per passare il turno di Champions League Yildiz e compagni devono vincere con almeno quattro gol di scarto (4-0, 5-1.), mentre con tre reti di differenza (4-1, 5-2.) la gara andrebbe ai supplementari. Ai tifosi bianconeri tornerà alla mente l'incredibile notte del Bernabeu dell'11 aprile 2018 quando, dopo la sconfitta per 3-0 a Torino, la Juve sfiorò la grande impresa segnando tre gol in casa del Real, rimonta vanificata soltanto dal rigore di Cristiano Ronaldo al 98' (quello del famoso «bidone al posto del cuore» di Buffon).