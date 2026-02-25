Forlì menomata pugliesi col mirino sulla A Serve una vera impresa stasera con Brindisi

Forlì ha subito una sconfitta pesante a causa di una prestazione deludente, che ha complicato la corsa ai playoff. La squadra affronta la sfida contro Brindisi con l’obiettivo di riscattarsi e mantenere vive le speranze di raggiungere la post-season. La partita, in programma questa sera alle 20, rappresenta un’occasione cruciale per i padroni di casa di invertire il trend negativo. La squadra dovrà dimostrare carattere e determinazione in questa partita decisiva.

Il conto alla rovescia può iniziare. Mancano dieci gare alla fine della stagione regolare e la prima di queste, recupero del turno 27, l' Unieuro la gioca questa sera (inizio ore 20.30, arbitri Moretti, Nuara e D'Amato) in casa contro Brindisi, seconda in classifica insieme alla Fortitudo Bologna a due lunghezze dalla capolista Pesaro. Gara sulla carta proibitiva per i forlivesi che, ironia della sorte, si presentano menomati alla partita esattamente come accadde sabato 25 ottobre in occasione della vittoria a sorpresa al PalaPentassuglia, l'unica finora ottenuta dai romagnoli contro una big: quel giorno Forlì era priva di Allen, Tavernelli e Gazzotti; questa sera invece i biancorossi saranno senza Raphael Gaspardo (problema a piede e caviglia, infortunatosi nella gara in casa contro Cento) e Demonte Harper (edema al ginocchio).