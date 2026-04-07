Oggi, 7 aprile 2026, su Canale 5 alle 14.15 va in onda un nuovo episodio di Forbidden fruit. La puntata vede Ender insospettita, mentre Nadir, Lila e Yigit sono coinvolti in un confronto. I fan della serie attendono con interesse gli sviluppi della trama, senza sapere ancora cosa accadrà nei prossimi minuti.

Va in onda oggi, martedì 7 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che durante una mostra Zehra e Yildiz troveranno un quadro che catturerà non poco la loro attenzione. La donna raffigurata nel quadro somiglia in modo notevole a Yildiz e saranno molto sorprese quando scopriranno che ad acquistare quell'opera è stato Nadir. Quando Ender presenterà Nadir ad Yigit verrà fuori che di recente i due si erano già incontrati. Nemmeno questa sembrerà una coincidenza alla donna, infatti piena di dubbi e sospetti, deciderà di affrontare Nadir. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che ci sarà un confronto anche tra Nadir e Sahika. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 7 aprile 2026: Ender insospettita affronta Nadir, Lila e Yigit discutono

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«Non posso più continuare così, devo lasciarmi tutto alle spalle. » Leyla lo dice senza mezzi termini e il suo addio sembra davvero definitivo, dopo tutto quello che è successo di recente. Il prossimo episodio di Forbidden Fruit, in onda martedì 7 aprile alle 14:1 - facebook.com facebook