Forbidden Fruit | le anticipazioni trama sulla puntata di oggi 15 gennaio
Ecco le anticipazioni sulla trama di stasera, giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 21:30, su Canale 5.
Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata. Questa sera, giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Yigit inizia a lavorare nell’azienda di Halit e si dimostra fin da subito molto volenteroso. Venendo a sapere che Ender cerca dei camerieri per una festa in onore di Erim, si candida subito per il lavoro. Alihan va a parlare con Elif per dirle di lasciare in pace lui e sua moglie. Zeynep, quando viene a sapere di questo incontro, fraintende la situazione e va su tutte le furie. 🔗 Leggi su Tpi.it
